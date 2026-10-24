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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Сочи

Атаку БПЛА отражают в Сочи

В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников. Городские службы принимают меры для обеспечения безопасности, сообщил мэр Андрей Прошунин. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
На фоне угрозы в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на обслуживание рейсов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В аэропорту сообщили о готовности возобновить работу после снятия ограничений. Авиакомпании будут информировать пассажиров об изменениях.
Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло, сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также обращать внимание на объявления в терминале. На время ожидания доступны бесплатная комната матери и ребенка и питьевая вода.
Вячеслав Рыжков