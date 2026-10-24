В Северной Осетии участника конфликта со стрельбой арестовали на два месяца
Суд в Северной Осетии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении одного из участников конфликта со стрельбой во Владикавказе. Ходатайство поддержала прокуратура, сообщили в МВД республики.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и роль каждого из участников конфликта. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
В МВД отметили, что процессуальные решения принимаются уполномоченными органами в соответствии с законодательством. Сведения, раскрытие которых может повлиять на ход расследования, пока не разглашаются.
Ведомство призвало граждан и СМИ ориентироваться на официальную информацию и воздерживаться от распространения непроверенных данных и преждевременных выводов о виновности участников конфликта.