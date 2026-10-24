В Дагестане из-за камнепада перекрыли дорогу к девяти селам
В Тляратинском районе Дагестана временно ограничили движение на 19-м километре дороги Тлярата — Камилух. Причиной стал сход скальных пород. Без автомобильного сообщения остались девять населенных пунктов, сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».
Дорожные службы ведут расчистку проезжей части, однако работы осложняет продолжающийся камнепад. Открыть движение по временной схеме планируется к 13:00 24 октября.
Еще один участок дороги закрыт в Гергебильском районе. На 133-м километре трассы «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» остановлено движение по мосту «Красный» на период аварийно-восстановительных работ.
Для транспорта, следующего в Хунзахский, Шамильский и Тляратинский районы, а также Бежтинский участок, организованы два маршрута в объезд. Параллельно ведется строительство временной объездной дороги.