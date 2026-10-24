Из-за обмеления Каспия площадь Дагестана могла увеличиться на 2–3 тыс. кв. км

По словам ученого, речь идет об островах Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар и Прыгунки. Теперь до них можно добраться с материка на автомобиле. В результате площадь республики, которая ранее оценивалась примерно в 50,3 тыс. кв. км, достигла порядка 52–53 тыс. кв. км.