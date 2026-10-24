Из-за обмеления Каспия площадь Дагестана могла увеличиться на 2–3 тыс. кв. км
Площадь Дагестана фактически могла увеличиться примерно на 2–3 тыс. кв. км из-за снижения уровня Каспийского моря. Несколько островов, относящихся к республике, соединились с материком и превратились в сухопутные территории, сообщил «РИА Новости» геолог, кандидат географических наук Идрис Идрисов.
По словам ученого, речь идет об островах Яичный, Чечень, Пичужонок, Базар и Прыгунки. Теперь до них можно добраться с материка на автомобиле. В результате площадь республики, которая ранее оценивалась примерно в 50,3 тыс. кв. км, достигла порядка 52–53 тыс. кв. км.
Еще один остров, Нордовый, также может в перспективе соединиться с материком. Его площадь составляет около 63 га. Остров находится в Кизлярском заливе, где расположены крупные колонии морских птиц.
Идрисов отметил, что уровень Каспийского моря продолжит снижаться. При этом нынешние высокие темпы обмеления, наблюдаемые после 2020 года, по его оценке, не смогут сохраняться длительное время.