На Ставрополье направили в суд дело о мошенничестве с соцвыплатами на 13 млн рублей
В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, в результате которого местная жительница лишилась более 13 млн руб. Материалы направлены в суд, сообщили в региональном управлении МВД.
По версии следствия, сначала пострадавшей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником госучреждения. Он предложил помочь избежать уплаты госпошлины при получении социальной выплаты и убедил передать деньги курьеру для «декларирования». Затем другой звонивший, назвавшийся сотрудником силового ведомства, заявил, что потерпевшая якобы подозревается в связях с террористической организацией, и потребовал выполнять дальнейшие указания.
В причастности к преступлению подозревают 21-летнего жителя Краснодарского края. По данным следствия, он выполнял роль курьера: забрал у потерпевшей около 9 млн руб. и спрятал деньги в тайнике в заброшенном доме. За это ему заплатили 20 тыс. руб. Обстоятельства передачи остальных денег в сообщении полиции не уточняются.