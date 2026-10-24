На Ставрополье направили в суд дело о мошенничестве с соцвыплатами на 13 млн рублей

В причастности к преступлению подозревают 21-летнего жителя Краснодарского края. По данным следствия, он выполнял роль курьера: забрал у потерпевшей около 9 млн руб. и спрятал деньги в тайнике в заброшенном доме. За это ему заплатили 20 тыс. руб. Обстоятельства передачи остальных денег в сообщении полиции не уточняются.