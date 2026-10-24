В Анапе собрали более 43 тысяч тонн винограда
В Анапе собрали 43,4 тыс. тонн винограда, уборка завершена на 84% площади плодоносящих насаждений. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
По ее данным, аграрии убрали урожай более чем с 3,6 тыс. га. Средняя урожайность составила 103,5 ц/га. Белые сорта винограда собраны полностью, среди красных остаются «Каберне», «Молдова» и «Саперави».
Наибольшая урожайность зафиксирована в ООО «Возрождение» — 181,2 ц/га. В агрофирме «Приморская» показатель достиг 145 ц/га, в ООО «Тавинко Агро» — 131,7 ц/га. По валовому сбору лидирует девятое отделение агрофирмы «Южная», где собрали 14 тыс. тонн винограда.
Завершить уборочную кампанию планируется к 1 ноября. По прогнозу, общий сбор винограда в Анапе в 2026 году составит 54,5 тыс. тонн.