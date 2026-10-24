С утра 24 октября в Новороссийске работает 31 АЗС

Заправки «Роснефти» работают на территории Цемдолины, на улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском. На АЗС у развязки в Цемдолине доступны АИ-92 и дизельное топливо, на заправке на выезде из города — дизель. Бензин АИ-95 и часть других видов топлива отпускают спецтранспорту по топливным картам. На АЗС на проспекте Дзержинского, принадлежащей «Лукойлу», доступно дизельное топливо, а бензин АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта и по топливным картам.