С утра 24 октября в Новороссийске работает 31 АЗС
В Новороссийске по состоянию на 09:00 24 октября топливо отпускают 31 автозаправочная станция. По решению собственников на всех АЗС действуют ограничения: горючее продают только для заправки топливных баков автомобилей, объем отпуска ограничен 30–60 л на машину.
Бензин АИ-95 доступен на 17 станциях, АИ-92 — на 20, дизельное топливо — на 31. Бензина АИ-100 в наличии нет. Еще четыре АЗС временно не отпускают топливо.
Заправки «Роснефти» работают на территории Цемдолины, на улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском. На АЗС у развязки в Цемдолине доступны АИ-92 и дизельное топливо, на заправке на выезде из города — дизель. Бензин АИ-95 и часть других видов топлива отпускают спецтранспорту по топливным картам. На АЗС на проспекте Дзержинского, принадлежащей «Лукойлу», доступно дизельное топливо, а бензин АИ-92 и АИ-95 — для спецтранспорта и по топливным картам.
АЗС «Лукойла» также работают на улице Ленина в Цемдолине, улицах Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе, в станице Раевской, селах Глебовском и Верхнебаканском. В зависимости от адреса на них доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо; на части заправок бензин отпускают только спецтранспорту по топливным картам.
Заправки «Газпрома» работают в станице Натухаевской, «Газпромнефти» — в Гайдуке и на Сухумском шоссе. Топливо также доступно на АЗС Rusoil в Цемдолине, «Татнефти» в Верхнебаканском, «Уфим-нефти», PNB в Кирилловке, «Кристина» на улице Шиллеровской, ООО «БОРА» и ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе. Ассортимент зависит от конкретной станции: на отдельных заправках доступно только дизельное топливо.
АЗС Rusoil в Цемдолине работает до 23:00, заправка PNB в Кирилловке делает технический перерыв с 23:45 до 00:10, станция ООО «БОРА» открыта с 08:00 до 20:00. На АЗС «Роснефти» на проспекте Дзержинского топливо отпускают по топливным картам; жителей просят воздержаться от посещения этой заправки.