Предгорный округ Ставрополья отчитался о полной готовности к зиме

Для борьбы со снегом и гололедом автопарк округа пополнился четырьмя многофункциональными дорожными машинами. В рамках подготовки к холодам инженеры капитально обновили инфраструктуру: произведен ремонт трех котельных, реконструированы тепловые сети и центральные тепловые пункты, а также приведены в нормативное состояние участки водоканала.