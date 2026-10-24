Предгорный округ Ставрополья отчитался о полной готовности к зиме
Коммунальный комплекс Предгорного муниципального округа Ставропольского края официально завершил подготовку к зиме. Район полностью готов к старту отопительного сезона и содержанию дорог в холодный период. Системы жизнеобеспечения переведены в зимний режим, а за минувшую неделю специалисты отработали более 200 обращений жителей, сообщил глава округа Николая Бондаренко.
Для борьбы со снегом и гололедом автопарк округа пополнился четырьмя многофункциональными дорожными машинами. В рамках подготовки к холодам инженеры капитально обновили инфраструктуру: произведен ремонт трех котельных, реконструированы тепловые сети и центральные тепловые пункты, а также приведены в нормативное состояние участки водоканала.