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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Новороссийск

Гимнастка из Анапы завоевала «серебро» чемпионата мира

Гимнастка из Анапы Людмила Рощина завоевала серебряную медаль чемпионата мира в личном многоборье. Соревнования завершились в Роттердаме (Нидерланды), сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В финале выступили 24 сильнейшие гимнастки мира. По словам главы региона, для Рощиной нынешний сезон также отмечен золотом командного чемпионата Европы и четырьмя медалями чемпионата России.
Губернатор поздравил спортсменку и ее тренеров Елену Айлоян и Ольгу Нехтий с результатом.
Вячеслав Рыжков