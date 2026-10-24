В КБР отремонтируют два участка трассы Баксан — Карагач
Дорожная сеть Кабардино-Балкарии готовится к масштабной реконструкции. В рамках федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни» под капитальный ремонт попадут два ключевых отрезка, ведущих к селу Карагач, — их суммарная протяженность составит 8,1 км. Речь идет о 2,8 км трассы Баксан — Карагач и 5,3 км подъездного пути к самому населенному пункту. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.
Проектная документация предполагает полный цикл строительно-монтажных работ: от фрезерования старого полотна и восстановления профиля дороги до укладки нового асфальтобетона. Кроме того, подрядчику предстоит привести в нормативное состояние обочины, а также смонтировать новые барьерные ограждения и указатели.
Выйти на объект дорожники смогут не раньше 2027 года — старт работ привязан к климатическим условиям. По завершении реконструкции транспортная связность района существенно повысится. Проект должен снизить аварийность на данных участках и обеспечить жителям Карагача и прилегающих сел комфортный и безопасный проезд в любую погоду.