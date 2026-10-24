В КБР отремонтируют два участка трассы Баксан — Карагач

Дорожная сеть Кабардино-Балкарии готовится к масштабной реконструкции. В рамках федерального нацпроекта «Инфраструктура для жизни» под капитальный ремонт попадут два ключевых отрезка, ведущих к селу Карагач, — их суммарная протяженность составит 8,1 км. Речь идет о 2,8 км трассы Баксан — Карагач и 5,3 км подъездного пути к самому населенному пункту. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации республики.