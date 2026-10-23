Новороссийчанка лишилась 2,5 млн рублей при попытке купить машину из-за границы
Жительница Новороссийска перевела мошенникам 2,5 млн руб. при попытке приобрести автомобиль из-за рубежа. Женщина поверила объявлению в интернете, связалась с представителем компании и перечислила деньги по указанным реквизитам. После того как покупательница обнаружила отсутствие компании по адресу из договора, она заподозрила обман. Об этом сообщили в УМВД России по Новороссийску.
По данным полиции, потерпевшей 43 года. Она нашла в интернете объявление о продаже автомобиля и связалась с менеджером по телефону. Перед переводом денег женщина убедилась в существовании компании. После этого она перечислила 2,5 млн руб. на указанные реквизиты.
В подтверждение сделки покупательнице направили фотографии документов и договора. Позднее она получала отчеты о передвижении автомобиля и фотографии машины на границе России. Эти материалы создавали впечатление, что процесс покупки продолжается.
Спустя некоторое время менеджер потребовал от женщины перевести дополнительную сумму. После этого она заподозрила, что стала жертвой мошенников, и решила лично проверить сведения о продавце. Прибыв по адресу, указанному в договоре, жительница Новороссийска обнаружила, что компании там не существует.
По факту произошедшего следственное подразделение Управления МВД России по Новороссийску возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве.