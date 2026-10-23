Новороссийчанка лишилась 2,5 млн рублей при попытке купить машину из-за границы

Жительница Новороссийска перевела мошенникам 2,5 млн руб. при попытке приобрести автомобиль из-за рубежа. Женщина поверила объявлению в интернете, связалась с представителем компании и перечислила деньги по указанным реквизитам. После того как покупательница обнаружила отсутствие компании по адресу из договора, она заподозрила обман. Об этом сообщили в УМВД России по Новороссийску.