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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кавказ

На Ставрополье возбудили дело после гибели трех детей и их бабушки в пожаре

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре трех малолетних детей и их 58-летней бабушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Возгорание произошло в селе Спасском Благодарненского округа 23 октября. Тела погибших обнаружили во время тушения пожара. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.
Константин Соловьев