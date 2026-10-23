На Ставрополье возбудили дело после гибели трех детей и их бабушки в пожаре

Возгорание произошло в селе Спасском Благодарненского округа 23 октября. Тела погибших обнаружили во время тушения пожара. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).