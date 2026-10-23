В Дагестане водоканалы Махачкалы и Каспийска получили новую технику
В Дагестане единый оператор передал водоканалам Махачкалы и Каспийска четыре экскаватора-погрузчика ELAZ-BL 888 российского производства. Техника приобретена в рамках инвестиционной программы. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Стоимость одной машины, как отмечается, составляет около 10 млн руб. Экскаваторы будут использовать для устранения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, а также для проведения ремонтных работ. По словам исполнительного директора Махачкалинского горводоканала Рустама Раджабова, новая техника позволит увеличить число аварийных бригад, расширить объемы текущего ремонта и ускорить ликвидацию аварий.
По данным властей, до конца года также планируется приобрести технику для Дербентского горводоканала на 30 млн руб. и Махачкалинских тепловых сетей — на 50 млн руб.