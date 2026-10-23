В Дагестане водоканалы Махачкалы и Каспийска получили новую технику

Стоимость одной машины, как отмечается, составляет около 10 млн руб. Экскаваторы будут использовать для устранения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, а также для проведения ремонтных работ. По словам исполнительного директора Махачкалинского горводоканала Рустама Раджабова, новая техника позволит увеличить число аварийных бригад, расширить объемы текущего ремонта и ускорить ликвидацию аварий.