На Ставрополье компанию из Свердловской области внесли в РНП из-за срыва поставки
В Ставропольском крае управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) включило ООО «Уралмедснаб» из Свердловской области в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за срыв поставки медицинских изделий в детскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ФАС, компания не исполнила обязательства по государственному контракту — поставщик не обеспечил медицинское учреждение оборудованием в установленный срок. Отмечается, что это могло негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи несовершеннолетним пациентам.
Как отмечает ведомство, организация попадает в РНП уже в 26-й раз. Включение в реестр ограничивает участие компании в государственных и муниципальных закупках на два года.