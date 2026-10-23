Главные новости за 23 октября. Кавказ
Правительство Дагестана ограничило число советников и помощников руководителей органов исполнительной власти: у каждого руководителя может быть не более одного советника и одного помощника. Исключение предусмотрели для ведомств с мобилизационными задачами.
Власти Северной Осетии повторно объявили конкурс на проектирование и реконструкцию Республиканского онкологического диспансера. Начальная цена контракта — 2,961 млрд руб. Завершить работы подрядчик должен к 29 декабря 2030 года.
Каспийский городской суд отправил под стражу бывшего начальника Управления ЖКХ города Каспийска, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В Ставропольском крае с начала года организовали около 27,5 тыс. продуктовых ярмарок — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В городах и округах края работают 585 ярмарочных площадок.
В Кисловодске с 26 октября по 6 ноября приостановят работу пассажирской канатной дороги в национальном парке «Кисловодский». Причиной станут технические работы.
В сентябре банки выдали жителям Ставропольского края 2 280 автокредитов на 3,17 млрд руб. Количество договоров выросло к августу на 3%, однако объем выдач снизился на 2%. Средний заем составил 1,39 млн руб., средний срок — 78 месяцев, или шесть с половиной лет. По объему автокредитования Ставрополье заняло 15-е место среди регионов России.