«Стать коммерсантом»

Главный инженерный вопрос — как удержать плазму, разогретую до сотен миллионов градусов? Для этого физики строят «токамаки», гигантские магнитные ловушки, внутри которых и парит это искусственное солнце. В России ключевой испытательной площадкой стал уникальный компактный токамак (Т-15МД) в Курчатовском институте. А к 2035 году по нацпроекту «Новые атомные и энергетические технологии» в подмосковном Троицке ученые «Росатома» планируют запустить уже токамак с реакторными технологиями.