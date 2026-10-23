«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 184
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о нацпроекте «Новые атомные и энергетические технологии» и попытках освоить термоядерную энергию.
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Освоение термоядерной энергии — главный научно-технологический вызов столетия. Представьте себе возможность зажечь на Земле собственное, крошечное солнце, которое будет давать бизнесу и промышленности бесконечную, дешевую и абсолютно чистую энергию.
Главный инженерный вопрос — как удержать плазму, разогретую до сотен миллионов градусов? Для этого физики строят «токамаки», гигантские магнитные ловушки, внутри которых и парит это искусственное солнце. В России ключевой испытательной площадкой стал уникальный компактный токамак (Т-15МД) в Курчатовском институте. А к 2035 году по нацпроекту «Новые атомные и энергетические технологии» в подмосковном Троицке ученые «Росатома» планируют запустить уже токамак с реакторными технологиями.
В итоге термоядерная установка сможет работать не только как неисчерпаемая электростанция, но и как мощная «фабрика». Она будет облучать довольно распространенные в природе металлы, например, торий и превращать их в топливо для классических атомных станций. Помимо этого, прирученная плазма даст рынку передовое медицинское оборудование, принципиально новые промышленные материалы и даже плазменные двигатели для космических аппаратов.