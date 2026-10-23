Главные новости за 23 октября. Новороссийск
В Восточном внутригородском районе Новороссийска установили три модульных железобетонных укрытия — на Сухумском шоссе, 80 и 98, а также в переулке Пенайском, 2. Каждое рассчитано на 19 человек, всего конструкции вмещают до 57 человек; район выбран из-за наибольшего дефицита укрытий в шаговой доступности.
Правительство выделило более 2 млрд рублей на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике — распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новые системы позволят очищать 50 тыс. куб. м сточных вод в сутки; с 2018 по 2025 год на эти цели из федерального бюджета уже направили около 10 млрд рублей.
Финансовый управляющий выставил на электронные торги земельный участок площадью 20 тыс. кв. м в станице Благовещенской Анапского района, принадлежащий признанному банкротом Александру Кузнецову, с начальной ценой 88 млн рублей. Торги на площадке «Центр дистанционных торгов» пройдут в форме публичного предложения с приёмом заявок с 22 октября по 3 декабря 2026 года и снижением цены каждые семь дней на 10% — до цены отсечения 44 млн рублей.
В Геленджике от гриппа привились 21 506 человек, включая более 2 тыс. детей, а всего на Кубани вакцинацию прошли свыше 1,1 млн жителей. Прививку можно сделать в кабинете №38 поликлиники или в мобильных пунктах, а на Центральной площади по субботам, 24 и 31 октября, с 11:00 до 14:00 будет дежурить бригада скорой помощи.
Краснодарский краевой суд приговорил 27-летнего уроженца Украины к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене — по заданию СБУ он снял на видео автомобили у отеля «Бригантина» в Геленджике и передал куратору их модели и номера за 100 USDT. Деньги, полученные преступным путем, конфискованы, приговор пока не вступил в силу.
С 6 июля по 19 октября 2026 года в Новороссийске гречневая крупа подорожала на 28,8% — с 68,67 до 88,45 рубля за килограмм. Рис подешевел на 6,9%, макароны высшего сорта — на 4,3%, пшеничная мука — на 2,4%, тогда как пшено выросло на 4,7%, а вермишель — на 2,8%.
Пастеризованное молоко подешевело на 0,3% — до 88,41 рубля за литр, сливочное масло — на 10%, до 1046,48 рубля, сыры — на 2%, до 917,50 рубля. При этом творог подорожал на 1%, кефир — на 3,6%, а ультрапастеризованное молоко — на 3,4%.