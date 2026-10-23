На Ставрополье в пожаре погибли трое детей и один взрослый
В селе Спасском Благодарненского округа при пожаре в частном доме погибли один взрослый и трое детей. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ставропольскому краю.
Пожар произошел вечером 23 октября в переулке Почтовом, 5. К 18:57 возгорание локализовали на площади 60 кв. м. Информация о происшествии уточняется.
Прокуратура Ставропольского края организовала проверку, сообщает ведомство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства пожара. Ход и результаты следственных действий находятся на контроле прокуратуры.