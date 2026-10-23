В Дагестане кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост премьера рассмотрят 29 октября
Глава Дагестана Федор Щукин внес в Народное собрание республики кандидатуру Магомеда Рамазанова для согласования на должность председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.
Депутаты рассмотрят кандидатуру господина Рамазанова на сессии 29 октября. Согласно Конституции Дагестана, парламент должен рассмотреть кандидатуру в течение недели после ее внесения.
Предварительная повестка предстоящей сессии всего включает 21 вопрос.