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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост премьера рассмотрят 29 октября

Глава Дагестана Федор Щукин внес в Народное собрание республики кандидатуру Магомеда Рамазанова для согласования на должность председателя правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.
Депутаты рассмотрят кандидатуру господина Рамазанова на сессии 29 октября. Согласно Конституции Дагестана, парламент должен рассмотреть кандидатуру в течение недели после ее внесения.
Предварительная повестка предстоящей сессии всего включает 21 вопрос.
Константин Соловьев