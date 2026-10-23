Движение на дороге «Тлярата — Камилух» закрыто до утра из-за камнепада
В Тляратинском районе Дагестана на 19-м километре дороги «Тлярата — Камилух» временно закрыто движение автотранспорта. Причиной стал камнепад, сообщили в Дагавтодоре.
Дорожники приостановили расчистку до светлого времени суток: продолжающийся камнепад не позволяет обеспечить безопасность работ. По предварительным данным, движение по временной схеме планируют открыть к 10:00 24 октября.
Без транспортного сообщения остается девять населенных пунктов.