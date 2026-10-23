Фонд ОМС Дагестана требует взыскать 57 млн рублей с больницы имени Вишневского

Суд отложил разбирательство из-за отсутствия в материалах дела отзыва Министерства здравоохранения Республики Дагестан, а также для обеспечения процессуальных прав всех участников. Судья признала явку представителей сторон обязательной и обязала больнице им. Вишневского: направить в Минздрав РД копии заявления и уточнения требований, а также обеспечить явку профильного специалиста для дачи пояснений. ТО ОМС РД: направить в Минздрав РД копию встречного иска и отзыва на уточнение требований, представив суду доказательства отправки.