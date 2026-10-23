Фонд ОМС Дагестана требует взыскать 57 млн рублей с больницы имени Вишневского
Арбитражный суд Республики Дагестан отложил рассмотрение спора между ГБУ РД «Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского» и территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТО ОМС РД). Определение по делу опубликовано в картотеке инстанции. Следующее заседание назначено на 30 ноября 2026 года.
Согласно материалам дела, медучреждение пытается оспорить акт выездной проверки фонда, в котором больнице предъявлено требование вернуть в бюджет 46 млн рублей средств ОМС, потраченных не по целевому назначению, и уплатить штраф в размере 4,6 млн рублей (10% от суммы). В рамках этого же дела фонд ОМС подал встречный иск о взыскании с больницы 57,2 млн рублей.
Суд отложил разбирательство из-за отсутствия в материалах дела отзыва Министерства здравоохранения Республики Дагестан, а также для обеспечения процессуальных прав всех участников. Судья признала явку представителей сторон обязательной и обязала больнице им. Вишневского: направить в Минздрав РД копии заявления и уточнения требований, а также обеспечить явку профильного специалиста для дачи пояснений. ТО ОМС РД: направить в Минздрав РД копию встречного иска и отзыва на уточнение требований, представив суду доказательства отправки.
Минздраву РД необходимо представить мотивированные отзывы на оба заявления и обеспечить явку своего специалиста.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», РКБ им. А.В. Вишневского является одним из крупнейших медицинских учреждений региона, заключившим госконтрактов в 2026 году на сумму более 1,5 млрд рублей. Однако за 2025–2026 годы к клинике уже предъявлены иски на общую сумму около 12,1 млн рублей.