ФГУП «ГУСС» взыскивает с дирекции капстроительства Дагестана 452 млн рублей

Суд обратил внимание сторон на существенное нарушение бюджетного законодательства. В материалах дела указано, что по трем контрактам (№ ГК-003, № ГК-72, № ГК-77) сторонами были подписаны дополнительные соглашения об изменении цены с применением коэффициентов корректировки (1,321; 1,322; 1,343). Это превышает допустимый лимит в 30%, установленный постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 для пересмотра стоимости строительных госконтрактов. Суд обязал истца представить письменные пояснения о правомерности такого завышения цены.