ФГУП «ГУСС» взыскивает с дирекции капстроительства Дагестана 452 млн рублей
Арбитражный суд Республики Дагестан отложил на 1 декабря 2026 года рассмотрение иска ФГУП «Главное управление специального строительства» (подведомственно Минобороны РФ) к государственному автономному учреждению «Дирекция капитального строительства в Республике Дагестан». Определение по делу опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, изначально предприятие требовало взыскать 452,7 млн рублей неосновательного обогащения, однако в ходе разбирательства сумма была увеличена до 503,3 млн рублей, а затем снижена до 184,5 млн рублей задолженности по оплате работ.
Дирекция капстроительства заявила о необходимости назначения судебной строительно-технической экспертизы, так как оспаривает объем, стоимость и качество работ по восьми госконтрактам 2019–2021 годов. Кроме того, ответчик намерен подать встречный иск о нарушении сроков и взыскании убытков, для подготовки которого требуется анализ первичной документации.
Суд обратил внимание сторон на существенное нарушение бюджетного законодательства. В материалах дела указано, что по трем контрактам (№ ГК-003, № ГК-72, № ГК-77) сторонами были подписаны дополнительные соглашения об изменении цены с применением коэффициентов корректировки (1,321; 1,322; 1,343). Это превышает допустимый лимит в 30%, установленный постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 для пересмотра стоимости строительных госконтрактов. Суд обязал истца представить письменные пояснения о правомерности такого завышения цены.
Истцу необходимо предоставить обоснование превышения 30-процентного лимита по стоимости контрактов, возражения на отзывы третьих лиц и дополнительные документы.
Ответчику — подготовить расширенный отзыв, документы для встречного иска, а в случае настаивания на экспертизе — внести средства на депозит суда и предоставить кандидатуры экспертов.
Третьим лицам (Минстрой РД, ФКУ «Управление заказчика КС Минобороны»): представить мотивированные отзывы на иск.
Суд также предложил сторонам провести сверку взаимных расчетов и принять меры по мирному урегулированию спора. Разбирательство перенесено в связи с необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса РФ.