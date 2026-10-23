По СКЖД за девять месяцев перевезли 30,5 млн пассажиров

В Краснодарском крае пригородные поезда перевезли 15,8 млн пассажиров. В Ростовской области этот показатель составил 7,5 млн человек, в Ставропольском крае — 4,9 млн, в Дагестане — 2,1 млн. В Адыгее пригородным сообщением за девять месяцев воспользовались 111,5 тыс. пассажиров, в Северной Осетии — Алании — 88 тыс., в Карачаево-Черкесии — 33 тыс., в Кабардино-Балкарии — 19 тыс.