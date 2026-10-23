Детям погибших участников СВО обеспечат бесплатный вход на матчи «Алании»
Футбольный клуб «Алания» сделает бесплатным посещение всех домашних матчей во Владикавказе для детей участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Решение принято по поручению президента клуба Владимира Гуриева, сообщает пресс-служба «Алании».
Воспользоваться этой возможностью семьи, получившие именные специальные пропуска, смогут уже 24 октября на матче 15-го тура Второй лиги А между «Аланией» и «Калугой».
По итогам 14 туров «Алания» занимает четвертое место в турнирной таблице с 19 очками.