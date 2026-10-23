Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане женщина пострадала при хлопке газа в частном доме

В Дагестане произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом доме. Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, сообщает республиканского управления ведомства.
Хлопок произошел в частном доме в селе Эндирей Хасавюртовского района. Правоохранители установят причины и обстоятельства происшествия, а также оценят соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.
Константин Соловьев