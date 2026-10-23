В Дагестане женщина пострадала при хлопке газа в частном доме
В Дагестане произошел хлопок газовоздушной смеси в жилом доме. Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, сообщает республиканского управления ведомства.
Хлопок произошел в частном доме в селе Эндирей Хасавюртовского района. Правоохранители установят причины и обстоятельства происшествия, а также оценят соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.