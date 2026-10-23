В КБР открыли третью модельную библиотеку горного района Безенги

По данным властей, в учреждении отремонтировали помещения, установили новую мебель и книжные стеллажи. Библиотечный фонд пополнили более чем 2,2 тыс. изданий. Для посетителей оборудовали пять компьютерных мест, для сотрудников закупили современную технику.