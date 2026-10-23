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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ вошел в число победителей премии «Калужский бренд»

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) стал победителем премии «Калужский бренд» в номинации «Страховые и банковские услуги». По итогам народного голосования жители области высоко оценили вклад банка в промышленное и социально-экономическое развитие региона.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

НОВИКОМ использует свои ресурсы и экспертизу, чтобы способствовать технологическому суверенитету и устойчивому росту региона. С 2019 года банк предоставляет комплексное финансирование ключевым промышленным предприятиям Калужской области, в том числе предприятиям Госкорпорации Ростех.
Также НОВИКОМ содействует укреплению кадрового потенциала промышленных предприятий области и развивает линейку специальных продуктов для работников. В их числе – предложения для молодых специалистов, наставников, многодетных семей и ветеранов производства.
Кроме того, Госкорпорация Ростех и НОВИКОМ реализуют совместный проект – социально-платежная карта работника, которая предназначена не только для выплаты зарплаты, но и для доступа к социальным программам и выгодным сервисам для сотрудников. Обладателям таких карт доступны специальные банковские продукты – кредиты и вклады на выгодных условиях и одна из лучших на рынке финуслуг программ лояльности.
Новый импульс совместной работе НОВИКОМа и региона придало соглашение о сотрудничестве, подписанное на ПМЭФ-2026 губернатором Калужской области Владиславом Шапшой и Председателем Правления НОВИКОМа Еленой Георгиевой. Партнерство предусматривает совместную работу над проектами, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, реализацию инвестиционных и инновационных программ, техническое перевооружение и модернизация предприятий в регионе.
«Премия «Калужский бренд» отражает высокую степень доверия к НОВИКОМу со стороны жителей региона. Это результат ежедневной кропотливой работы, которая дает возможность промышленным предприятиям и тысячам их сотрудников решать текущие финансовые задачи и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Мы и дальше будем обеспечивать устойчивое развитие промышленности региона и повышать качество жизни калужан», - отметила Марина Кузина, управляющий офисом НОВИКОМа в Калуге.
Премия «Калужский бренд» вручается медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» на протяжении 20 лет. За время проведения награда стала символом народного признания и показателем успеха компаний, работающих в регионе. В этом году НОВИКОМ стал победителем премии уже в четвертый раз.

Пресс-служба:

+7 (903) 176-18-82

pr@novikom.ru

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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