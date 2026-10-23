Буйнакский «дольщик» получил два с половиной года колонии за махинации с квартирами
Буйнакский районный суд Республики Дагестан провозгласил приговор местному жителю, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Суд установил, что мужчина, не имея разрешительной документации на строительство многоквартирного дома в селе Атланаул, заключал с гражданами договоры участия в долевом строительстве, получал деньги — и не исполнял обязательства по передаче жилья, похитив полученные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. Общий ущерб потерпевших составил 10 млн 493 тыс. рублей.
Приговор — два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; меру пресечения суд изменил на заключение под стражу, и осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана.