В Ростовской области за нелегальный вывоз отходов изъяли два грузовика
С начала 2026 года в Ростовской области провели 40 рейдов по борьбе с несанкционированными свалками и нелегальным вывозом отходов, составили 153 протокола, изъяли два транспортных средства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Нарушителей привлекают по двум направлениям — за несоблюдение экологических требований при транспортировке отходов и за прямое загрязнение территорий.
Интенсивность работы подтверждает и свежая неделя: инспекторы оформили пять протоколов в Багаевском, Орловском и Боковском районах, а также в Гуково и Ростове-на-Дону. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области называет борьбу за чистоту региона ежедневной — и цифры года, действительно, показывают, что рейдовая работа перешла из разовых кампаний в постоянный режим.