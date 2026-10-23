В Ростовской области за нелегальный вывоз отходов изъяли два грузовика

Интенсивность работы подтверждает и свежая неделя: инспекторы оформили пять протоколов в Багаевском, Орловском и Боковском районах, а также в Гуково и Ростове-на-Дону. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области называет борьбу за чистоту региона ежедневной — и цифры года, действительно, показывают, что рейдовая работа перешла из разовых кампаний в постоянный режим.