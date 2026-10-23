Дело о рухнувшем лифте в Махачкале направили в суд

Обвиняемый — 56-летний местный житель, застройщик дома на улице Эльзы Ибрагимовой — по версии следствия, установил и ввел в эксплуатацию пассажирский лифт без разрешительной документации на строительство и ввод самого объекта, без технических документов и сертификатов соответствия на оборудование, не проводя обязательного технического освидетельствования и не поставив лифт на учёт в установленном порядке. Ему вменяется ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.