Дело о рухнувшем лифте в Махачкале направили в суд
В Махачкале завершено расследование уголовного дела о падении лифта в многоквартирном доме. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.
Обвиняемый — 56-летний местный житель, застройщик дома на улице Эльзы Ибрагимовой — по версии следствия, установил и ввел в эксплуатацию пассажирский лифт без разрешительной документации на строительство и ввод самого объекта, без технических документов и сертификатов соответствия на оборудование, не проводя обязательного технического освидетельствования и не поставив лифт на учёт в установленном порядке. Ему вменяется ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Материалы с обвинительным заключением переданы прокурору для утверждения и последующего направления в суд.