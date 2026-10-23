Житель Труновского округа отдал 500 млн рублей за квадроцикл «по предоплате»
Житель Труновского округа Ставропольского края лишился 513 тыс. руб., переведя их продавцу несуществующего квадроцикла, найденного на одном из интернет-сайтов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Заявитель связался с «продавцом», обсудил условия и сроки сделки, после чего отправил деньги на указанные собеседником реквизиты. Получив полмиллиона, «владелец» техники перестал выходить на связь, а его номер оказался недоступен.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.