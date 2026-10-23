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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кавказ

Житель Труновского округа отдал 500 млн рублей за квадроцикл «по предоплате»

Житель Труновского округа Ставропольского края лишился 513 тыс. руб., переведя их продавцу несуществующего квадроцикла, найденного на одном из интернет-сайтов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Заявитель связался с «продавцом», обсудил условия и сроки сделки, после чего отправил деньги на указанные собеседником реквизиты. Получив полмиллиона, «владелец» техники перестал выходить на связь, а его номер оказался недоступен.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Мария Хоперская