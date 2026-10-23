«Россети Тюмень» подключат к сетям три новостройки в Сургутском районе Югры
«Россети Тюмень» выполнят технологическое присоединение к электрическим сетям трех новых многоквартирных домов в Сургутском районе ХМАО-Югры. Чтобы выдать новостройкам более 530 кВт мощности, энергетики построят восемь кабельных линий электропередачи (ЛЭП) и установят трансформаторную подстанцию.
Новые семиэтажные здания на 252 квартиры строят в городском поселении Барсово в рамках программы комплексного развития территории. Часть жилого фонда здесь предназначена для переселения из аварийных домов. В рамках договора технологического присоединения специалисты системообразующей сетевой организации установят новую трансформаторную подстанцию мощностью 1260 кВА и построят кабельные ЛЭП общей протяженностью около 700 метров. Энергетики планирую завершить работы в первой половине 2027 года.
Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». За последние два года компания обеспечила электроснабжение 110 инфраструктурных и социально значимых объектов. Отметим, что накануне в рамках Форума северных муниципалитетов «Северный импульс» системообразующая территориальная сетевая организация предложила механизмы синхронизации развития энергоинфраструктуры и КРТ в Югре.
АО «Россети Тюмень»Реклама