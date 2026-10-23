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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане перекрыли участок дороги «Тлярата — Камилух» из-за обвала скал

В Тляратинском районе Дагестана временно закрыли движение транспорта на 19-м километре дороги «Тлярата — Камилух». Причиной стал обвал скальных пород с верхового откоса, сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».
На участке, как отмечается, уже ведутся работы по расчистке. Ориентировочно движение по временной схеме планируется открыть сегодня, 23 октября, в 16:00.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Северной Осетии закрыли движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали.
Константин Соловьев