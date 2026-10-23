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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области на сельское хозяйство планируют потратить 3,2 млрд рублей

В проекте бюджета Самарской области на 2027 год на сельское хозяйство предусмотрено 3,2 млрд руб. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы, глава комитета по аграрным вопросам Алексей Лескин.

Василий Шитов / Коммерсантъ

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Как отметил депутат, отрасли «по программам необходимо 3,7 млрд руб.», поэтому парламентарии рассчитывают на пополнение из федерального бюджета.
Проект бюджета региона поступил на рассмотрение в губдуму на прошлой неделе. В 2027 году доходы запланированы в объеме 309,3 млрд руб., расходы составят 320,7 млрд руб. Дефицит бюджета превысит 11 млрд руб.