В Самарской области на сельское хозяйство планируют потратить 3,2 млрд рублей
В проекте бюджета Самарской области на 2027 год на сельское хозяйство предусмотрено 3,2 млрд руб. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы, глава комитета по аграрным вопросам Алексей Лескин.
Как отметил депутат, отрасли «по программам необходимо 3,7 млрд руб.», поэтому парламентарии рассчитывают на пополнение из федерального бюджета.
Проект бюджета региона поступил на рассмотрение в губдуму на прошлой неделе. В 2027 году доходы запланированы в объеме 309,3 млрд руб., расходы составят 320,7 млрд руб. Дефицит бюджета превысит 11 млрд руб.