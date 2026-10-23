Экс-директор «Инвест-Строй» и чиновник из Южно-Сухокумска осуждены за мошенничество

Второй эпизод преступной деятельности был связан с заботой о животных. Осужденная, будучи директором «Инвест-Строй», заключила с МКУ «СЕЗЗ» договор на отлов и передержку безнадзорных собак. Со стороны заказчика документ подписывал второй фигурант дела. Цена контракта составила 600 тысяч рублей, из которых, по версии обвинения, более 300 тыс. руб. соучастники обналичили и присвоили. Для придания законности своим действиям злоумышленники подписали фиктивные акты, достоверно зная, что услуги в полном объеме не оказывались.