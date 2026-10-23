Экс-директор «Инвест-Строй» и чиновник из Южно-Сухокумска осуждены за мошенничество
Суд Ногайского района Республики Дагестан завершила рассмотрение резонансного дела о коррупционных преступлениях в сфере муниципального заказа. На скамье подсудимых оказались руководитель коммерческой структуры ООО «Инвест-Строй» и представитель местной администрации городского округа Южно-Сухокумск, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.
Следствием и судом было установлено, что противоправная деятельность велась в двух ключевых направлениях. Первый эпизод касался исполнения дорожных контрактов в конце 2020 года. Компания, возглавляемая осужденной, должна была отремонтировать дорожное полотно на улицах Елизарова и А. Абакарова. Общая цена двух муниципальных соглашений превысила 1 млн руб. Однако, как выяснилось в ходе разбирательства, значительная часть предусмотренных сметой работ существовала лишь на бумаге.
Согласно материалам дела, для хищения средств использовалась классическая схема с завышением объемов. В официальные акты приемки и справки о стоимости были внесены недостоверные сведения. Строительно-техническая экспертиза подтвердила: стоимость фактически невыполненных, но оплаченных работ составила свыше 500 тыс. руб. Ущерб бюджету был квалифицирован как крупный.
Второй эпизод преступной деятельности был связан с заботой о животных. Осужденная, будучи директором «Инвест-Строй», заключила с МКУ «СЕЗЗ» договор на отлов и передержку безнадзорных собак. Со стороны заказчика документ подписывал второй фигурант дела. Цена контракта составила 600 тысяч рублей, из которых, по версии обвинения, более 300 тыс. руб. соучастники обналичили и присвоили. Для придания законности своим действиям злоумышленники подписали фиктивные акты, достоверно зная, что услуги в полном объеме не оказывались.
Несмотря на полное отрицание вины подсудимыми, суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка документов), женщине-руководителю назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительно ей запрещено занимать должности в муниципальных органах власти на срок 2 года.
Также в полном объеме удовлетворен гражданский иск надзорного ведомства. С осужденных взысканы суммы причиненного ущерба в размере 318 604 и 598 596 руб. соответственно. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.