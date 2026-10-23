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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

Автомобилист проехал на «Ниве» из Самары в Дубай 8 тыс. километров

Водитель смог развеять миф о том, что машина непригодна для дальних путешествий
Автомобилист Дмитрий Захаров проехал на своей машине Niva Legend более 8 тыс. км из Самары в Дубай. Об этом он рассказал «Ъ-Волга».

Дмитрий Захаров

«Вообще «Нива» со мной с детства. Я много ездил на этом автомобиле и вот наконец купил его два года назад. С тех пор я мечтал поехать в дальнее путешествие на машине. Хотел развеять миф о том, что на ней нельзя совершать такие поездки»,— рассказал собеседник издания.
Перед путешествием Дмитрий подготовил машину к дальней поездке, заменил масла и отдельные запчасти, сделал косметический рестайлинг и установил на «Ниву» неоновую подсветку, как в игре Need for speed. Кроме того, он оборудовал автомобиль амортизаторами в виде хоккейных шайб.
В дорогу с водителем отправился знакомый оператор, который снимал короткие видео о поездке и выкладывал их в сеть. Путешественники выехали 18 сентября и провели в пути до Дубая 17 дней. По словам Дмитрия, машина достойно показала себя в дороге.
Сейчас путешествие продолжается. После его завершения и отдыха Дмитрий рассмотрит возможность дальних поездок в другие страны.
Георгий Портнов