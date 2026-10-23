Автомобилист проехал на «Ниве» из Самары в Дубай 8 тыс. километров

«Вообще «Нива» со мной с детства. Я много ездил на этом автомобиле и вот наконец купил его два года назад. С тех пор я мечтал поехать в дальнее путешествие на машине. Хотел развеять миф о том, что на ней нельзя совершать такие поездки»,— рассказал собеседник издания.