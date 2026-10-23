Супруги из Краснодарского края выманили у невинномысского предпринимателя 37 млн рублей

По версии следствия, подтвержденной судом, муж и жена, пользуясь доверием предпринимателя, годами выманивали у него крупные суммы — легендой служило лечение несуществующего новорождённого ребёнка и других «родственников». Это классическая схема длинного доверия: жертва не отдаёт всё сразу, а переводит траншами, каждый из которых обоснован «срочной операцией», «восстановлением после родов» и прочими человеческими обстоятельствами, не требующими документов. К 2024 году, когда очередной крупный заем нужно было обосновать заново, мошенники подключили к легенде знакомого антиквара — тот «подтвердил» стоимость якобы найденной древней монеты в 1 млн долларов, подлежащей «экспертизе за счёт средств предпринимателя». То есть жертве ещё и предложили оплатить проверку собственной потери — приём, довершающий психологическую механику: денежный поток получает вид инвестиции, а не подарка.