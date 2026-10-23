Супруги из Краснодарского края выманили у невинномысского предпринимателя 37 млн рублей
Невинномысский городской суд вынес приговор жителям Краснодарского края, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере — потерпевшим по делу проходил предприниматель из Невинномысска. Для Ставропольского края это дело из категории характерных: крупное региональное предприятие города химиков (местный «Апелон» и пищевые производства живут в тех же координатах делового доверия), а жертвой стал нищий на бумаге, но богатый на уступчивость бизнесмен, годами дававший в долг близким знакомым.
По версии следствия, подтвержденной судом, муж и жена, пользуясь доверием предпринимателя, годами выманивали у него крупные суммы — легендой служило лечение несуществующего новорождённого ребёнка и других «родственников». Это классическая схема длинного доверия: жертва не отдаёт всё сразу, а переводит траншами, каждый из которых обоснован «срочной операцией», «восстановлением после родов» и прочими человеческими обстоятельствами, не требующими документов. К 2024 году, когда очередной крупный заем нужно было обосновать заново, мошенники подключили к легенде знакомого антиквара — тот «подтвердил» стоимость якобы найденной древней монеты в 1 млн долларов, подлежащей «экспертизе за счёт средств предпринимателя». То есть жертве ещё и предложили оплатить проверку собственной потери — приём, довершающий психологическую механику: денежный поток получает вид инвестиции, а не подарка.
Общий ущерб суд оценил в сумму свыше 37 млн рублей. При этом у второго фигуранта — антиквара — супруги вдобавок «по пути» похитили антикварную икону стоимостью более 1 млн рублей под предлогом выгодной продажи: типичный для таких групп «побочный доход» на доверии собственного сообщника.
Приговор разошелся по мере вины: муж получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, жена — два года и шесть месяцев также в колонии, антиквар — два года условно с испытательным сроком в два года. Решение пока не вступило в законную силу.