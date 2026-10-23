Россельхознадзор аннулировал декларацию на 260 тонн подсолнечника в Ростовской области

Индивидуальный предприниматель, работающий с зерновыми культурами в Куйбышевском районе, принял декларацию о соответствии на подсолнечник на основании протокола испытаний, где отсутствовал полный перечень показателей безопасности, определенных приложением 6 к техническому регламенту «О безопасности зерна». Конкретно — не проводились испытания на остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании.