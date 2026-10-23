Россельхознадзор аннулировал декларацию на 260 тонн подсолнечника в Ростовской области
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило факт недостоверного декларирования 260 т подсолнечника в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Индивидуальный предприниматель, работающий с зерновыми культурами в Куйбышевском районе, принял декларацию о соответствии на подсолнечник на основании протокола испытаний, где отсутствовал полный перечень показателей безопасности, определенных приложением 6 к техническому регламенту «О безопасности зерна». Конкретно — не проводились испытания на остаточные количества пестицидов, применяемых при выращивании.
По логике надзорного ведомства, предприниматель, не обеспечив надлежащее исполнение требований, нарушил порядок декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. В целях пресечения обращения товара, не отвечающего требованиям техрегламента, декларация о соответствии признана недействительной.