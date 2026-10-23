В Сызрани водитель Haval наехала на женщину и двоих детей
В Сызрани сегодня, 23 октября, 54-летняя женщина, управляя Haval H3, наехала на троих пешеходов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП произошло на ул. Советской. При повороте налево в направлении ул. Карла Маркса на регулируемом перекрестке возле дома № 80 водитель допустила наезд на 30-летнюю женщину, 3-летнего мальчика и годовалую девочку, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.
Пешеходов доставили в медицинское учреждение.