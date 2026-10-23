На перекрестке Орбитальной и Космонавтов в Ростове ограничат движение с 7 ноября

В целях повышения безопасности и пропускной способности вводятся два ограничения: запрещено движение в прямом направлении от строения №34 по улице Орбитальной в сторону улицы Беляева, а также запрещен поворот налево на проспект Космонавтов при движении от строения №5 по улице Темерницкой (поселок Верхнетемерницкий) в направлении к улице Беляева.