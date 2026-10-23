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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На перекрестке Орбитальной и Космонавтов в Ростове ограничат движение с 7 ноября

С 7 ноября 2026 года меняется схема движения на перекрестке улицы Орбитальной и проспекта Космонавтов в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в администрации города.
В целях повышения безопасности и пропускной способности вводятся два ограничения: запрещено движение в прямом направлении от строения №34 по улице Орбитальной в сторону улицы Беляева, а также запрещен поворот налево на проспект Космонавтов при движении от строения №5 по улице Темерницкой (поселок Верхнетемерницкий) в направлении к улице Беляева.
Для проезда в запрещенных направлениях водителям предлагают использовать разворот по проспекту Космонавтов в районе дома №41а.
Мария Хоперская