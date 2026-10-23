В отношении водителя, дрифтовавшего в центре Ульяновска, возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят
В Ульяновске возбудили уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) в отношении водителя, который устроил дрифт в центре города — опасное движение с заносом. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.
Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Транспортное средство изъято.
Полицейские во время мониторинга интернета обнаружили видеозапись, на которой водитель автомобиля марки БМВ устроил дрифт на площади 30-летия Победы в Ульяновске. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего наехал на бордюрный камень. С места происшествия нарушитель скрылся.
Экипаж ДПС задержал местного жителя 2001 года рождения. Его также привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП и нарушение правил остановки или стоянки.
Сотрудники полиции также установили, что в день, когда водитель дрифтовал, он поменял на своей иномарке государственные регистрационные знаки. На него также составлен административный материал по ст. 12.2 КоАП РФ, который направлен в суд.