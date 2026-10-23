В отношении водителя, дрифтовавшего в центре Ульяновска, возбуждено уголовное дело, автомобиль изъят

Полицейские во время мониторинга интернета обнаружили видеозапись, на которой водитель автомобиля марки БМВ устроил дрифт на площади 30-летия Победы в Ульяновске. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего наехал на бордюрный камень. С места происшествия нарушитель скрылся.