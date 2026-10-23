Донские власти не станут запрещать движение мотоциклов ночью

Ведомство подтвердило, что Госавтоинспекция регулярно проводит рейды «МотоШум»: только в Ростове-на-Дону с 9 по 12 октября 2026 года в их ходе оформлено 47 административных материалов. С начала года в области провели шесть профилактических мероприятий, выявили 1,6 тыс. правонарушений и поместили на спецстоянки 290 единиц транспорта.