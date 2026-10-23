Самарская область оказалась в числе лидеров в России по снижению размера автокредита

В сентябре 2026 года средний размер автокредита в России составил 1,59 млн рублей, показав годовой рост на 5,3%. При этом Самарская область стала единственным регионом в ПФО, где зафиксирован спад. Средний чек автокредита снизился на 5,3%, до 1,25 млн рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).