Самарская область оказалась в числе лидеров в России по снижению размера автокредита
Банки фиксируют снижение спроса на автокредиты в регионе
В сентябре 2026 года средний размер автокредита в России составил 1,59 млн рублей, показав годовой рост на 5,3%. При этом Самарская область стала единственным регионом в ПФО, где зафиксирован спад. Средний чек автокредита снизился на 5,3%, до 1,25 млн рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Соседние регионы показывают положительную динамику: в Оренбургской области рост составил 6,7% (до 1,44 млн рублей), а в Ульяновской области показатель находится на уровне 1,35 млн рублей.
Лидерами по размеру автокредитов остаются Москва (2,07 млн рублей) и Санкт-Петербург (1,85 млн рублей). Значительные показатели также демонстрируют Московская область (1,89 млн рублей) и Ленинградская область (1,75 млн рублей).
Эксперты рынка отмечают несколько ключевых факторов, влияющих на текущую ситуацию. В числе прочего это консервативная политика банков, высокие процентные ставки, рост цен на автомобили и ужесточение требований к заемщикам.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что, несмотря на общую стабилизацию среднего чека автокредитов в диапазоне 1,5–1,6 млн рублей, банки продолжают тщательно оценивать качество кредитных историй потенциальных заемщиков. Это позволяет снижать риски просрочек по кредитам.
В целом по стране наблюдается сдержанный рост автокредитования, однако региональные различия остаются существенными. Особенно заметна разница между столицами и регионами, а также между различными федеральными округами.