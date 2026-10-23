Т2 и Samsung договорились о поддержке 5G на смартфонах вендора в России

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2: «Samsung — один из самых популярных брендов в парке устройств наших абонентов, и многие клиенты ждали от нас новостей именно по этим устройствам. Теперь миллионы владельцев смартфонов Samsung в городах запуска смогут получить доступ к 5G через обычное обновление ПО. Это значительно расширяет аудиторию, которая сможет оценить преимущества нового поколения связи».