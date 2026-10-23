В Геленджике от гриппа привились более 21,5 тысячи человек
В Геленджике вакцинацию от гриппа прошли 21 506 человек, в том числе более 2 тыс. детей. Всего на Кубани привились свыше 1,1 млн жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Прививочная кампания в городе продолжается. Наиболее благоприятный период для вакцинации — сентябрь и октябрь, так как иммунитет после прививки формируется в среднем за две недели, поэтому необходимо успеть до пика заболеваемости.
В сообщении отмечается, что в вакцине нет живого вируса, способного вызвать болезнь, — только инактивированные частицы, по которым организм учится распознавать вирус и готовит антитела.
Жители и гости Геленджика могут сделать прививку в кабинете № 38 поликлиники или в мобильных пунктах вакцинации. В Геленджике бригада скорой помощи будет дежурить на Центральной площади по субботам — 24 и 31 октября с 11:00 до 14:00.