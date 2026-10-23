В Геленджике от гриппа привились более 21,5 тысячи человек

Жители и гости Геленджика могут сделать прививку в кабинете № 38 поликлиники или в мобильных пунктах вакцинации. В Геленджике бригада скорой помощи будет дежурить на Центральной площади по субботам — 24 и 31 октября с 11:00 до 14:00.