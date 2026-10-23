Спортсмены Самарской области завоевали шесть медалей первенства России по гонкам дронов
Спортсмены Самарской области стали призерами первенства России по гонкам дронов среди юниоров и юниорок в возрасте от 10 до 17 лет, которое завершилось в Москве. В соревнованиях участвовали 80 спортсменов из 23 регионов, сообщает министерство спорта Самарской области.
Как уточняют в ведомстве, соревнования проводились в классах гоночных дронов 75, 200 и 330 мм в личном и командном зачетах отдельно у юниоров и юниорок.
Арсений Воронин завоевал в личном зачете серебряную (класс 200 мм) и бронзовую медали (класс 75 мм). В личном зачете (330 мм) Николай Шатохин занял второе место.
В командном зачете (класс 200 мм) второе место заняли Николай Шатохин и Арсений Воронин, третье — Дмитрий Светлов и Константин Топоров. Также в командном зачете (класс 330 мм) серебро взяли Николай Шатохин и Арсений Воронин.