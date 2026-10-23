Спортсмены Самарской области завоевали шесть медалей первенства России по гонкам дронов

Спортсмены Самарской области стали призерами первенства России по гонкам дронов среди юниоров и юниорок в возрасте от 10 до 17 лет, которое завершилось в Москве. В соревнованиях участвовали 80 спортсменов из 23 регионов, сообщает министерство спорта Самарской области.