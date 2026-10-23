УЗПМ представил комплексные противогололедные решения для содержания федеральных трасс на Всероссийском зимнем дорожном конгрессе

Материалы «Бионорд» состоят из солей природного происхождения и специальных ингибиторов коррозии, которые снижают воздействие на автомобили и инфраструктуру, а также помогают сохранить качество дорожного покрытия, барьерных ограждений и инженерных объектов. Твердые реагенты выпускаются по технологии «Единая гранула» и плавят лед в течение 20 минут. Двухфазные решения сочетают в себе два компонента – твердый и жидкий, которые усиливают свойства друг друга, обеспечивая ускоренное плавление снежно-ледяного наката. Благодаря комбинации материалов реагент не подвержен воздействию ветра и остается в полном объеме на полотне. Жидкий «Бионорд» наиболее легок в использовании за счет равномерного распределения по поверхности, оказывает моментальный эффект и может применяться для превентивной обработки: материал создает на дорожном покрытии защитный слой, предотвращающий образование ледяной корки.