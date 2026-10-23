УЗПМ представил комплексные противогололедные решения для содержания федеральных трасс на Всероссийском зимнем дорожном конгрессе
Эксперты Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущего российского производителя современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – приняли участие во Всероссийском зимнем дорожном конгрессе, который в этом году состоялся в Кирове. Мероприятие объединило свыше 200 профильных специалистов более чем из 40 регионов России и стран СНГ. Ключевой темой для обсуждения стал обмен опытом и лучшими практиками содержания дорожной инфраструктуры в зимний период.
В рамках деловой программы специалисты УЗПМ представили комплексную линейку реагентов нового поколения «Бионорд» для содержания федеральных трасс. Среди составов – твердые, жидкие и двухфазные – предусмотренные для различных погодных условий, вплоть до –30°C, и различающиеся по методике применения.
Материалы «Бионорд» состоят из солей природного происхождения и специальных ингибиторов коррозии, которые снижают воздействие на автомобили и инфраструктуру, а также помогают сохранить качество дорожного покрытия, барьерных ограждений и инженерных объектов. Твердые реагенты выпускаются по технологии «Единая гранула» и плавят лед в течение 20 минут. Двухфазные решения сочетают в себе два компонента – твердый и жидкий, которые усиливают свойства друг друга, обеспечивая ускоренное плавление снежно-ледяного наката. Благодаря комбинации материалов реагент не подвержен воздействию ветра и остается в полном объеме на полотне. Жидкий «Бионорд» наиболее легок в использовании за счет равномерного распределения по поверхности, оказывает моментальный эффект и может применяться для превентивной обработки: материал создает на дорожном покрытии защитный слой, предотвращающий образование ледяной корки.
Уникальный состав «Бионорда» позволяет бороться с гололедом без вреда для окружающей среды и инфраструктуры, а также обладает быстрым и пролонгированным действием. Гранулы твердых реагентов растворяются практически без осадка, а жидкий состав имеет 100%-ную растворимость, поэтому весной они не становятся источником грязи и пыли и не засоряют ливневую канализацию, газоны и инфраструктуру. За счет сбалансированной формулы расход «Бионорда» при обработке проезжей части в семь раз ниже по сравнению с противогололедными материалами предыдущего поколения – песко-соляными смесями.
Ведущий менеджер направления «Федеральные и региональные дороги и мосты» ТД «УЗПМ» Артем Довженко отметил, что на регионы, через которые проходят федеральные трассы, ложится дополнительная нагрузка: «Через Кировскую область проходят федеральные трассы, связывающие центральную часть страны с Уралом и Сибирью. Высокая транспортная нагрузка и продолжительные зимы – с частыми переходами температуры через ноль, оттепелями, сменяющимися резкими похолоданиями – требуют повышенного внимания к выбору противогололедных средств. На сегодняшний день Бионорд является «необходимым помощником» при содержании федеральных трасс. Применение реагента на таких ключевых объектах, как М-12, М-5 и М-7, уже доказало свою эффективность. Выбор в пользу современных реагентов позволяет действовать на опережение, без риска того, что зимняя стихия застигнет врасплох, и применять комплексный подход – с расчетом на любой погодный сценарий».
Материалы «Бионорд» соответствуют требованиям действующих ГОСТов и имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы. Сегодня продукция УЗПМ поставляется более чем в 50 регионов России и используется на дорогах практически во всех климатических зонах страны.
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