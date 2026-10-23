Самарскую область наградили за организацию и проведение Спартакиады народов России
Заместитель министра спорта России Алексей Морозов вручил благодарственное письмо министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской за организацию и проведение Спартакиады народов России. Награждение состоялось на XIV международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Красноярске. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
Соревнования в рамках Спартакиады принимали семь регионов: Свердловская область, ставшая главной площадкой Спартакиады, Башкортостан, Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области.
«Спартакиада — комплексное спортивное мероприятие по летним олимпийским видам спорта, проведенное в рамках госпрограммы “Спорт России”. Свое название Спартакиада получила в честь Года единства народов России. Победителями Спартакиады стали сборные команды Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Самарская область — в десятке сильнейших», — сообщают в министерстве.