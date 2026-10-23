Самарскую область наградили за организацию и проведение Спартакиады народов России

«Спартакиада — комплексное спортивное мероприятие по летним олимпийским видам спорта, проведенное в рамках госпрограммы “Спорт России”. Свое название Спартакиада получила в честь Года единства народов России. Победителями Спартакиады стали сборные команды Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Самарская область — в десятке сильнейших», — сообщают в министерстве.