В Тольятти экс-главе подразделения бюро медсоцэкспертизы вынесли приговор за 56 коррупционных преступлений
В Тольятти суд признал виновной бывшего руководителя подразделения главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области в совершении 56 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, в крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Как установил суд, с 2016 по 2021 год осужденная получила через посредников деньги в качестве взятки на общую сумму свыше 2,7 млн руб. Деньги предназначались за фиктивное установление инвалидности 22 гражданам. В документацию вносились заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии заболеваний.
На имущество фигурантки в рамках расследования был наложен арест на сумму свыше 20 млн руб.
Суд назначил экс-руководителю наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 млн руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.