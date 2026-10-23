В Тольятти экс-главе подразделения бюро медсоцэкспертизы вынесли приговор за 56 коррупционных преступлений

В Тольятти суд признал виновной бывшего руководителя подразделения главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области в совершении 56 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег, в крупном размере), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.