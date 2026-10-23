В Анапе на торги выставлен участок банкрота за 88 млн рублей

В соответствии с графиком, цена имущества будет снижаться каждые семь календарных дней на 10% от первоначальной стоимости: с 22 по 29 октября: 88 млн руб., с 29 октября по 5 ноября: 79,2 млн руб., с 5 по 12 ноября: 70,40 млн руб., с 12 по 19 ноября: 61,60 млн руб., с 19 по 26 ноября: 52,80 млн руб., с 26 ноября по 3 декабря: 44 млн руб. (цена отсечения).