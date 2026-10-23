В Анапе на торги выставлен участок банкрота за 88 млн рублей
Финансовый управляющий Мельникова Екатерина Владимировна объявила о проведении электронных торгов по реализации имущества признанного банкротом Александра Николаевича Кузнецова. На публичное предложение выставлен земельный участок в станице Благовещенской (Анапский район, Краснодарский край) площадью 20 тысяч кв. м. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Торги пройдут на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» (АО «ЦДТ»). Начальная цена лота установлена в размере 88 млн рублей. Прием заявок на участие открыт с 22 октября по 3 декабря 2026 года. Подведение итогов и определение победителя состоится 4 декабря 2026 года в 12:00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме публичного предложения с закрытой формой подачи ценовых предложений. Для участия претендентам необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены текущего периода на расчетный счет оператора ЭТП (АО «Центр дистанционных торгов»).
В соответствии с графиком, цена имущества будет снижаться каждые семь календарных дней на 10% от первоначальной стоимости: с 22 по 29 октября: 88 млн руб., с 29 октября по 5 ноября: 79,2 млн руб., с 5 по 12 ноября: 70,40 млн руб., с 12 по 19 ноября: 61,60 млн руб., с 19 по 26 ноября: 52,80 млн руб., с 26 ноября по 3 декабря: 44 млн руб. (цена отсечения).
Шаг снижения составляет 8,80 млн рублей. Победителем признается участник, предложивший максимальную цену на том этапе, где была подана хотя бы одна заявка.
На торги выставлен земельный участок с кадастровым номером 23:37:0203001:4704. Категория земель и вид разрешенного использования позволяют размещать спортивные площадки, летние кафе и торговые павильоны без права капитального строительства.
Имущество принадлежит Кузнецову Александру Николаевичу. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 14 марта 2024 года по делу он был признан несостоятельным, в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина.